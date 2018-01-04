بالصور.. أمين الشمالية يستقبل لجنة التنمية الأهلية

سعيد العجل(صدى):

استقبل سعادة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد صباح اليوم بمكتبه رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية الاستاذ عادل سلامة ونائبه الاستاذ عايد الذايدي وعددًا من ذوي الاحتياجات الخاصة ( أصحاب الهمه العالية).

وأكد الراشد بأن أصحاب الهمم العاليه محل إهتمام وتقدير لدى الأمانة ومنسوبيها والبلديات التابعة لها.

ووجه الراشد الإدارت المختصة بالأمانة بتخصيص الملعب الرياضي لذوي الأحتياجات الخاصة لممارسة هوايتهم الرياضية.

وعبر ذوي الاحتياجات الخاصة عن شكرهم وتقديرهم لسعادة الأمين على تلبية رغباتهم وحفاوة استقبالهم.

