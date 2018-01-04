المجلس الأعلى للقضاء ينظم حملة للتبرع بالدم لمنسوبيه

سعيد العجل(صدى):

نظم المجلس الأعلى للقضاء يوم أمس الأربعاء حملة للتبرع بالدم لمنسوبي المجلس وذلك لمصلحة بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة وتقوم إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمجلس بالتعاون مع مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بشرق الرياض بتنظيم الحملة سنوياً والإشراف عليها بمقر المجلس في الرياض .

وقد بادر منسوبو المجلس من أصحاب الفضيلة القضاة والموظفين في التبرع والإسهام في خدمة المرضى الذين هم بحاجة لكل تبرع يساهم في تلبية الحاجة لبنوك الدم في مستشفيات المملكة .

من جهته شكر معالي الشيخ سلمان بن محمد النشوان الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس منسوبي المجلس على حسن التفاعل مع تلك الحملة الإنسانية والتبرع بالدم كواجب ديني وإنساني ومبادرتهم في إنجاح الحملة وإعطائها العناية والاهتمام هذا العام وفي الأعوام الماضية التي يحرص المجلس على تنظيمها بشكل منتظم وتنفيذها سنوياً لخدمة المرضى والمحتاجين، ودعم بنوك الدم بغية الأجر والمثوبة.

كما أكد الشيخ النشوان على أهمية تفعيل برامج التوعية للتعريف بأهمية التبرع بالدم والآثار الصحية المترتبة على الإسهام في ذلك، كون التبرع بالدم يأتي في إطار الواجب الشرعي والوطني لمنسوبي المرافق القضائية العدلية في إطار المسؤولية المجتمعية.