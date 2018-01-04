نجاح عمليتي زراعة كلى بمستشفى الملك فهد بالمدينة

نايف السالم(صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة وبالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، من السبت إجراء عمليتان زراعة كلى ناجحة لسيدتان .

وقال مدير قسم الكلى بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، الدكتور بدر حميد، أن المريضتان تعانيان من فشل كلوي مزمن مما يجعلهما بحاجة لعمل جلسات غسيل كلوي بشكل دوري.

وأضاف: وقد تم إجراء العملية الأولى بعد إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل، تمت العملية بنجاح.

وتابع: وعن الحالة الثانية، كانت الفتاه تعاني من مرض الفشل الكلوي، تبرع عمها لها بعد إجراء الفحوصات اللازمة؛ لينهي معاناتها مع المرض وغادرا المتبرعين والمريضتان المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.

يذكر أنه إطلق برنامج التعاون المشترك بين مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام عام 2015 ، والذي حقق نسبة نجاح ‎%‎100 .