بالصور.. تقديم ” بورشة 911 Turbo S Exclusive Series ” باللون الرمادي في هولندا

عادل الحربي(صدى):

عندما تم تقديم بورشة 911 Turbo S Exclusive Series موديل 2017 كان اللون الذهبي الأصفر المعدنية الشيء المميز الأكثر بروزاً في السيارة ولكن السيارة يمكن الحصول عليها بألوان أرخص ولدينا هنا هذه النسخة باللون الرمادي Agate والتي ظهرت من قبل في مركز بورشة في هولندا وتحمل السيارة مواصفات مذهلة كما تناسب عجلات السيارة مع مكابحها مع عناصر داكنة أخرى على السيارة.

وتحمل السيارة عجلات خاصة وكل ما زودت به السيارة يجعلها أكثر ارتباطاً بمن يملكونها وهذه السيارة التي نراها هنا يمكنها العمل والانطلاق على الطرق العادية كل يوم في قيادة متواصلة وذلك ما يوضحه شعار تيربو عليها كما أنها قادرة في نفس الوقت على التعامل مع حلبات السباقات بشكل مميز. وكما نعرف فالكثير من ملاك هذه النوعية من السيارات الفائقة والخارقة يقودونها بصورة يومية لجذب الانتباه اليهم.