الأمير تركي بن هذلول يتسلم التقرير الإحصائي لشرطة نجران

راشد آل شريه(صدى):

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران, بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام في توفير الإمكانات البشرية والأجهزة والآليات المتطورة كافة في سبيل أمن هذا الوطن وراحة المواطن .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم مدير شرطة منطقة نجران اللواء صالح بن علي الجلعود .

وتسلم سمو الأمير تركي بن هذلول خلال الاستقبال التقرير الإحصائي لشرطة منطقة نجران لعام 1438هـ , مشيداً بما تضمنه التقرير وما استمع إليه عن الجهود والأعمال التي تقوم بها شرطة المنطقة وغيرها من الجهات الأمنية .

وأكد سمو نائب أمير منطقة نجران أهمية تكثيف البرامج التوعوية وتقديم النصح والإرشاد لكل ما من شأنه خدمة المواطن، سائلاً الله عز وجل أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادتنا الحكيمة.