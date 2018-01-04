وظيفة شاغرة بمركز الخدمات الطبية لجامعة الملك عبدالعزيز

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز الخدمات الطبية الجامعي التابع لجامعة الملك عبدالعزيز، عن توافر وظيفة ” مراسل ” على بند الأجور فئة (أ) رقمها (93).

ويتيح المركز الوظيفة لمواطن سعودي الجنسية، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية، وفقاً للشروط الآتية:

•أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

•أن يكون حسن السيرة والسلوك.

•أن يكون لائقاً طبياً.

•أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة.

•أن لا يتجاوز عمر المتقدم 30 عاماً.

•أن تكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول.

وأشار المركز أن التقديم يبدأ من يوم الأحد الموافق 1439/4/20هـ، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمكتب الشؤون الإدارية بالدور الثالث بمركز الخدمات الطبية الجامعي.