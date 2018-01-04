” تحلية المياه ” تحصد 5 شهادات أيزو في أقل من 15 يوما

سعيد العجل(صدى):

حصدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 5 شهادات أيزو في أقل من 15 يوما بعد نجاحها في تطبيق جميع معايير الجودة وتحقيقها لمتطلبات الرقابة التي وضعتها الشركة الالمانية المانحة لشهادات الايزو، لتحقق بذلك إنجازاً جديدًا يضاف إلى سجل إنجازاتها ويعزز مكانتها الريادية على مستوى العالم.

وكانت محطات تحلية الخبر والجبيل ورأس الخير ورابغ وينبع قد نجحت في استيفاء المعايير البيئية المعمول بها محليًا ودوليًا، وذلك ضمن نظام الادارة البيئية الايزو ١٤٠٠١ في نسختها الحديثة (٢٠١٥) المعتمدة من قبل الشركة الالمانية المانحة لشهادات الايزو.

من جانبه اعتبر المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي إن فوز المؤسسة بهذه الجوائز يأتي نظير مبادراتها الاستراتيجية المتعددة وتميزها في التشغيل وضمان إمدادات المياه وتنويع مصادر الطاقة وترشيدها، والمحافظة على البيئة وتعزيز أدوات السلامة وتنمية الموارد البشرية.

وأشار الحازمي إلى أن حصد الجوائز العالمية يُمثل علامة بارزة في مسيرة المؤسسة ورصيداً يضاف إلى أرصدتها في الريادة العالمية، كونها المنتج الأكبر للمياه المحلاة على مستوى العالم، مؤكداً على مواصلتهم النجاح والتميز في ظل الدعم الذي يجدونه من حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله في تنفيذ كافة المشاريع العملاقة التي تضمن الاستدامة في الأمن الغذائي والعيش الكريم وتوفير كافة متطلباته واحتياجات الوطن والمواطنين.