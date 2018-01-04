نائب أمير نجران يقلد عددا من ضباط الدفاع المدني بالمنطقة رتبهم الجديدة

راشد آل شريه(صدى):

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم, عدداً من ضباط المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران رتبهم الجديدة .

وهنأ سموه الضباط المترقين, حاثاً على بذل الجهود المضاعفة من أجل خدمة الدين ثم الملك والوطن متمنياً لهم ولزملائهم في القطاعات الأمنية المختلفة في المنطقة التوفيق والسداد .

من جانبهم أعرب الضباط عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة نجران، سائلين الله أن يوفقهم وزملائهم للقيام بواجباتهم تجاه كل ما من شأنه رفعة هذا الوطن الغالي، وأن يجعل هذه الترقية عوناً لهم على أداء عملهم .

حضر الاستقبال مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة نجران اللواء غازي بن غرم الله الغامدي .