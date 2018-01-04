مسن يعتدي على مراهقة داخل البحر

دبي(صدى):

أقدم رجل مسن على هتك عرض مراهقة عقب اغرائها بتجربة ” العوامة المائية ” وأجبرها على ارتكاب ممارسات مخلة للآداب أثناء وجودها في البحر بدبي .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما اشتكت المراهقة لحرس الشاطئ بقيام المسن بالتحرش بها وهتك عرضها داخل البحر ، فتم ضبطه وتقديمه لشرطة دبي .

وبالتحقيق وقالت المجني عليها ، إنها يوم الواقعة كانت تتواجد على الشاطئ برفقة صديقتها حين حضر المتهم وعرض عليها لعب كرة الطائرة فوافقت، ثم عرض عليها تجربة ” العوامة المائية ” في البحر، فقبلت أيضًا، عندما دخلت معه العوامة في البحر، اختل توازنها فأمسك بيدها، ثم أجبرها على ارتكاب تصرفات سيئة، ولم تستطع التصرف وتخليص نفسها من شدة الصدمة.

وأضافت صديقة الفتاة أن المتهم طلب من المجني عليها ركوب العوامة، وبعد دقائق عادت صديقتها وكانت مرتبكة وتؤشر بعينيها لكنها لم تفهمها، فسحبتها وحاولت إبعادها لكن المتهم سحب يدها الأخرى، ثم عادت المجني عليها خائفة ترتجف، وأخبرتها أن المتهم ارتكب معها تصرفات سيئة في البحر، فأبلغت حارس الشاطئ.