مقتل 50 حوثيا وتدمير آلياتهم العسكرية في حملة تمشيط للتحالف العربي

فهمي محمد(صدى):

لقى، اليوم الخميس، أكثر من 50 عنصراً من مليشيا الحوثي الإرهابية، مصرعهم في عمليات تمشيط للتحالف العربي بقيادة المملكة، بالساحل الغربي لليمن.

وأشارت مصادر يمنية، إلى أن عملية تمشيط واسعة استهدفت تجماعات الحوثيين في مناطق ” الجراحي وحيس وزبيد وباجل ” ، ومناطق آخر في جبهة الساحل الغربي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 حوثيا وتدمير عدد من آلياتهم العسكرية “.

وكانت مقاتلات التحالف العربى استهدفت فجر اليوم، مركزاً قيادياً للمليشيات الحوثية في جبهة الساحل الغربي للحديدة.