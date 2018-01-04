بالصور.. ” الغذاء والدواء ” تضبط 720 كيلوجرام مواد غذائية مخالفة في القصيم

سالم المطيري(صدى):

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع أمانة منطقة القصيم حملة تفتيشية على منشآت أغذية في مدينتي بريدة وعنيزة، شملت 20 مستودع أغذية مركزية و9 معامل أغذية حلويات ومخابز.

وفتشت فرق الهيئة 11 مستودع أغذية مركزية و٥ معامل أغذية حلويات ومخابز في بريدة، وضبطت ٤٢٠ كيلوغراماً من المواد منتهية الصلاحية (بودرة، محسنات غذائية، أجبان، زبدة، بهارات) و٢٢٠ كيلوغراماً مواد مجهولة المصدر، منها لحوم ودجاج.

وفي عنيزة جرى تفتيش ٩ مستودعات أغذية مركزية و٤ معامل حلويات، وإتلاف ٨٠ كيلوغراماً من الأغذية لظهور علامات الفساد عليها وانتهاء صلاحيتها، وتشمل بيضاً وزبدة وشوكولاتة وأغذية أخرى.