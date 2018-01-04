سيدة توقف الكيماوي لتعالج نفسها من سرطان الدم بالكركم

لندن(صدى):

أذهلت امرأة بريطانية تٌدعى ” دينيكي فيرغسون ، 67 عاماً ” الأطباء، عقب أن نجحت في علاج نفسها من سرطان الدم الذي عانت منه لمدة 5 سنوات ، فأوقفت العلاج الكيماوي وعالجت نفسها بالكركم .

وكانت عانت فيرغسون من سرطان الدم خمس سنوات، وكانت الخلايا السرطانية قد بدأت بالانتشار رغم خضوعها لـ 3 جولات من العلاج الكيماوي، و4 عمليات لزرع خلايا جذعية، ما دفعها لإيقاف طرق العلاج هذه، والبحث عن طرق جديدة ، حيث قامت بتناول 8 غرامات من الكركمين يوميا، بعد أن قرأت عن فوائده في علاج السرطان على الإنترنت.

يشار إلى أن دراسات أخرى ركزت على فوائد الكركمين في الوقاية من الزهايمر والسرطان وأمراض القلب والاكتئاب.

وأعرب أطباء فيرغسون عن دهشتهم من النتائج المذهلة التي حققها الكركمين، لافتين إلى أن الكثير من المرضى يتناولونه إلى جانب العلاج الكيماوي والأدوية الأخرى، لكن حالة فيرغسون مختلفة لأنها أوقفت جميع الأدوية الأخرى. وقال أحد الأطباء الذين شاركوا في علاجها، إن الكركمين قد لا يعمل بنفس الطريقة مع المرضى الآخرين، لافتا إلى أنه لا بد من أن يتم إجراء المزيد من الدراسات والبحوث بشأنه.