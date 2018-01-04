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5500 دولار تكلفة إطلالة ميلانيا ترامب برأس السنة

5500 دولار تكلفة إطلالة ميلانيا ترامب برأس السنة
واشنطن(صدى):

ارتدت ميلانيا ترامب في ليلة رأس السنة فستانا مزينا بالترتر الوردي وبنقشات من الورد من علامة إرديم k ، وبلغت تكلفته 5500 دولار، مما جعلها تخطف الأنظار كما ارتدت حذاء لونه أسود من علامة كريستيان لوبوتان .

واختلفت الآراء حول هذه الإطلالة فرأى البعض أنها مبالغة وبينما يرى الآخرون أنها كانت في قمة الأناقة وأشادوا باختياراتها المميزة وأنها دوما ما تبهرهم .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7857 ] نشر منذ 4 ساعات

هههههههههههههههههههههه قال اطلاله قال

[ عدد التعليقات: 41029 ] نشر منذ 3 ساعات

قليله من زوجة رجل من اغنى اغنياء امريكا ورئيسها ,,

,, 5000 او 10000 قليل ، لاشيء ,,

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