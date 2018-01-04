5500 دولار تكلفة إطلالة ميلانيا ترامب برأس السنة

واشنطن(صدى):

ارتدت ميلانيا ترامب في ليلة رأس السنة فستانا مزينا بالترتر الوردي وبنقشات من الورد من علامة إرديم k ، وبلغت تكلفته 5500 دولار، مما جعلها تخطف الأنظار كما ارتدت حذاء لونه أسود من علامة كريستيان لوبوتان .

واختلفت الآراء حول هذه الإطلالة فرأى البعض أنها مبالغة وبينما يرى الآخرون أنها كانت في قمة الأناقة وأشادوا باختياراتها المميزة وأنها دوما ما تبهرهم .