5500 دولار تكلفة إطلالة ميلانيا ترامب برأس السنة
ارتدت ميلانيا ترامب في ليلة رأس السنة فستانا مزينا بالترتر الوردي وبنقشات من الورد من علامة إرديم k ، وبلغت تكلفته 5500 دولار، مما جعلها تخطف الأنظار كما ارتدت حذاء لونه أسود من علامة كريستيان لوبوتان .
واختلفت الآراء حول هذه الإطلالة فرأى البعض أنها مبالغة وبينما يرى الآخرون أنها كانت في قمة الأناقة وأشادوا باختياراتها المميزة وأنها دوما ما تبهرهم .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7857 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههههههههه قال اطلاله قال
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41029 ] نشر منذ 3 ساعات
قليله من زوجة رجل من اغنى اغنياء امريكا ورئيسها ,,
,, 5000 او 10000 قليل ، لاشيء ,,