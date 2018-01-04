بلدية الداير بني مالك تصادر 400 مادة غذائية منتهية الصلاحية

تركي السالم(صدى):

ضبطت بلدية محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان، أمس، عدداً من المحلات التجارية تعمل بطريقة غير نظامية وغير خاضعة للمعايير الصحية، وتدار بطريقة عشوائية وعلى يد عمالة غير نظامية لا يحملون شهادات صحية، وصادرت 400 مادة غذائية منتهية الصلاحية قبل تداولها في الأسواق.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المكلف جبار بن محمد الريثي، أن البلدية قامت بإغلاق محلات أخرى مخالفة للاشتراطات الصحية وصادرت كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية غير صالحة ومخزنة بطريقة عشوائية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

وحث المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام الآدمي أو أي ملاحظات من شأنها الإضرار بالصحة العامة عن طريق الاتصال على رقم طوارئ البلدية (940) وذلك على مدار الـ 24 ساعة.