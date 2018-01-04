الحكم بـ 15 عاما بحق مواطن أساء للمملكة وأيد تنظيم القاعدة

نايف السالم(صدى):

قضت المحكمة، أمس الأربعاء، بالسجن 15 سنة لموطان بعد ثبوت إدانته بالإساءة لولاة أمر هذه البلاد وعلمائها وشعبها بأوصاف لا تليق.

كما أدين بتأييده التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم ” القاعدة ” الإرهابي وزعيمها الهالك أسامة بن لادن وما تقوم به من أعمال إرهابية في الداخل، وتأييده قتل المستأمنين في الداخل، وقيامه بتشريط نفسه ومحاولته إلحاق الأذى بها.

ويبدأ تنفيذ الحكم من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة، بالإضافة إلى منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم به