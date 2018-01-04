مقتل 8 أشخاص جراء انفجار عرضي لقذيفة هاون جنوب الفلبيين

مانيلا(صدى):

أعلنت الشرطة الفلبينية اليوم الخميس عن مقتل ثمانية أشخاص جراء انفجار عرضي لقذيفة هاون عثر عليها موظف بشركة أخشاب في حقل جنوب البلاد.

وأوضحت، أن الانفجار وقع أمس داخل منزل ببلدة سيراواي بإقليم ” زامبوانجا ديل نورت ” وأسفر عن إصابة خمسة آخرين. وكان الموظف ” مارسيلو أنتوجان ” عثر على القذيفة في وقت سابق في حقل قريب.

وأضافت الشرطة، أن أقارب أنتوجان وجيرانه تجمعوا حوله، وكان يحاول فتحها باستخدام مطرقة مما أدى إلى انفجارها بصورة مفاجئة، وأسفر على الفور عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.