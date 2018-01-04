القبض على 366 مخالفا بمركزية الحرم المكي

نايف السالم(صدى):

ألقت دوريات الحرم التابعة للإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة، القبض على 366 مخالفا من دافعي العربات والباعة الجائلين في المنطقة المركزية بالحرم المكي.

وذكر المتحدث باسم الإدارة العامة للمجاهدين بمكة المكرمة طلال صالح السلمي ” دوريات الحرم نفذت هذه المهمة خلال الفترة من يوم 2/ 3/ 1439هـ ، وحتى تاريخ 2/ 4/ 1439هـ؛ في إطار أداء واجبها الميداني ضمن اللجنة المركزية لمكافحة الظواهر السلبية بالحرم المكي.

وأضاف أنه تم تسليم جميع المقبوض عليهم للجهة المختصة.