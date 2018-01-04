بالفيديو.. تعرف على مشروع نفق طريق الأمير تركي الأول بالرياض

حمود العنزي(صدى):

نشر حساب ” مشاريع السعودية ” على موقع ” تويتر ” مقطع فيديو، لمشروع إنشاء نفق طريق الأمير تركي الأول مع طريق العروبة بالرياض، ضمن مشروع لتطوير طريق الأمير تركي الأول.

وكان أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، قد افتتح أمس الأربعاء، المرحلةَ الثانية من مشروع تطوير طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز ” الأول “، ووضع حجر الأساس لجسر طريق العروبة عند تقاطعه مع طريق الأمير تركي بتنفيذ من أمانة منطقة الرياض.