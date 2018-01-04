تخصصي تبوك يجري 267 عملية جراحية نوعية لمرضى العيون

محمود البلوي(صدى):

نجح مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك في تقليل نسبة الإحالة لمرضى العيون إلى المستشفيات التخصصية خارج المنطقة، بعد النجاح الذي حققته وحدة طب وجراحة العيون بالمستشفى منذ بدء عملها في إجراء ما يقارب 267 من العمليات الجراحية النوعية المتقدمة للعيون مثل المياه البيضاء، المياه الزرقاء، الشبكية، الجراحات التجميلية للعيون عند الكبار، جراحات عيون الأطفالن إضافة إلى التدخلات العاجلة والطارئة لإصابات العيون الأمر الذي ساعد في تقليل نسب الإحالة من تلك الحالات إلى المستشفيات التخصصية لخارج المنطقة والتخفيف على المرضى من معاناة السفر وتقليل وقت المواعيد.

ويأتي ذلك تواصلاً للجهود التي تبذلها صحة تبوك لتوفير الخدمات الطبية التخصصية للمرضى بالمنطقة.

يذكر أن مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك حقق مراكز متقدمة في برنامج أداء الصحة الذي تنفذه الصحة.