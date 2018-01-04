إيقاف طيارين بالهند بسبب مغادرة قمرة القيادة

نيودلهي(صدى):

أوقفت شركة طيران هندية، طيارين اثنين عن العمل، بعد تسببهم في تعرض ركاب طائرة متجهة من لندن إلى مومباي، إلى الخطر.

وأفادت تقارير إخبارية، بأنه حدث مشادة بين طاقم قمرة القيادة خلال الرحلة في أول أيام العام الجديد، حيث صفع الطيار زميلته ما جعلها تغادر القمرة، مضيفة أن الطيار غادر القمرة أيضاً لفترة قصيرة تبقى أجهزة التحكم بلا مراقب.

وقالت إدارة شركة الطيران، إنها ليس لديها أي تسامح إزاء أي تصرف من جانب العاملين بها يتعلق بالسلامة.

وأشارت التقارير أن الهيئة المنظمة لشؤون الطيران في الهند علقت رخصة الطيار، وأمرت بإجراء تحقيق في الحادث.