سلطان بن سحيم: تضامن تركيا مع حكومة إيران الإرهابية ليس مفاجيء

طلال الضوي(صدى):

أشار الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أحد شيوخ الأسرة الحاكمة في قطر، اليوم الخميس، إلى أن موقف تركيا المتضامن مع إرهاب نظام الملالي ليس أمر مفاجيء.

وقال ” بن سحيم ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر”: ” موقف تركيا الرافض لمظاهرات الشعب الإيراني المضطهد ووقوفها مع الحكومة الإرهابية بطهران لم يكن مفاجئا وهي التي ازاحت وسجنت جميع المطالبين بالإصلاح بتركيا “.

واستكمل: ” لاحقت المفكر التركي الإسلامي فتح الله كولن لمجرد انه انتقد الفساد في حزب العدالة والتنمية المجرمون دائما مايتعاطفون مع بعضهم “.

وأعلنت تركيا تضامنها مع النظام الإيراني، أمس الأربعاء، ضد ثورة الشعب التي اندلعت خلال الايام الماضية؛ لمواجهة إرهاب وفساد نظام الملالي، مطالبة باسقاطه.