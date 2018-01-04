أبرزهم مونديال روسيا وكأس العالم للأندية.. أهم الأحداث الكروية في 2018

نواف السالم(صدى):

يشهد عام 2018، عدد من الأحداث الكروية الهامة، على مستوى العالم، وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم بنشر أجندة للأحداث خلال العام .

وترصد ” صدى ” أبرز الأحداث الكروية العالمية التي يترقبها الجماهير حول العالم والمقرر إقامتها هذا العام،و فقًا لما نشره ” الفيفا: عبر موقعه الرسمي.

في الخميس الموافق 14 من شهر يونيو، ينطلق الحدث الأكثر شهرة على مستوى الأحداث الرياضية، ويترقبه الجميع، وهو مونديال روسيا 2018.

وستقام المباراة الأولى والافتتاحية بين منتخب الأخضر ومنتخب روسيا، على ملعب لوجنيكي، وستكون المباراة الأولى من أصل 64 مباراة من المقرر إقامتهم خلال المسابقة.

و ومن المقرر أن تقام المباراة الأخيرة، الأحد الموافق 15 يوليو، على نفس الملعب .

وفي فرنسا يشهد العالم انطلاق كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة، وذلك بعد أقل من شهر من ختام مونديال روسيا 2018.

وستستضيف منطقة بريتاني، كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة ،يوم الأحد 5 أغسطس، وتختتم في نفس المكان يوم الجمعة 24 أغسطس.

وتستضيف أوروجواي كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة، في نهاية العام، حيث ستنتطلق يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، فيما ستقام المباراة النهائية يوم السبت 1 ديسمبر.

وتتجه أنظار العالم نحو الإمارات، في 12 ديسمبر، تزامنًا مع انطلاق كأس العالم للأندية، على أن تختم الفعاليات يوم السبت 22 ديسمبر.