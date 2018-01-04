ناشط إيراني: النظام يفتقد الرؤية للتعامل مع المظاهرات ويسير بالطريق الخطأ

طهران(صدى):

استنكر الناشط الإصلاحي الإيراني صادق زيبا كلام، تعامل القوى السياسية والنظام الإيراني مع المظاهرات التي تشهدها إيران منذ أسبوع.

وأكد ” كلام ” عدم وجود رؤية محددة وشاملة لدى القوى السياسية والنظام لتفسير العوامل والأسباب والدوافع المتراكمة التي أدت إلى الاحتجاجات في الشوارع وأغلب المدن الإيرانية، قائلًا ” ما ينادي به بعض المسؤولين من ضرورة التمسك بالوحدة والتضامن القومي في ظل عدم تَفهُّم المطالب الشعبية ووصفها بالمؤامرة الخارجية لن يجدي ولن يحل المشكلة إطلاقًا “.

وأشار في مقالة له إلى احتمالية استخدام النظام القمع والأساليب الأمنية تحت ذريعة عدم قانونية الاحتجاجات وإصدار التراخيص اللازمة، مناشدًا رؤساء السلطات الثلاث والمسئولون بمناقشة الأسباب الحقيقية لهذه الاحتجاجات، بعيدًا عن وهم المؤامرات الخارجية من بعض الدول الغربية والعربية.