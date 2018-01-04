أمانة الشرقية تنهي تطوير شارع معارض الظهران

خالد الضبيبي(صدى):

أنهت أمانة المنطقة الشرقية أمس, أعمال تطوير شارع معارض الظهران الدولية في مدة لم تتجاوز ثلاثة أسابيع.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا, أن إدارة التشغيل والصيانة قامت برفع الأنقاض مجهولة المصدر وتسويتها على طريق معارض الظهران, وتنفيذ أعمال التأهيل والتطوير، وتوسعة جانبي الطريق ليصبح أربعة مسارات بكل اتجاه بدلاً عن مسارين، بالإضافة إلى توفير قرابة الـ 400 موقف إضافي للسيارات على طول الطريق, وتطوير الأرصفة الجانبية و الجزيرة الوسطية وزراعة تلك الجزر بالنخيل والشجيرات, بالإضافة إلى أعمال الإنارة بها .

يذكر أن طول الشارع يبلغ 1.8 كلم بمساحة إجمالية حوالي 60.000 متر مربع بعد التطوير, حيث تمت زيادتها بحوالي 25.000 متر مربع بإضافة حارات السير الإضافية.

كما أزالت بلدية غرب الدمام بالتعاون مع إدارة المجاهدين وإدارة الضبط الإداري في شرطة الدمام، خلال الاسبوع الحالي 12موقعاً مخالفاً على طريق الدمام – الرياض شملت مخيمات ومباني عشوائية.