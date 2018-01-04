” الزكاة والدخل ” تحذر المنشآت من إعاقة التفتيش على القيمة المضافة

علي القحطاني(صدى):

وجهت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الخميس، رسالة تحذيرية إلى المنشآت وأصحاب المحال التجارية من إعاقة منسوبيها بمهام التفتيش على ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن الموظفين الذيت تصدر تسميتهم بقرار من مجلس إدارتها هم من يتولون الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، ويوفر لهم القانون جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم، كما تحدد اللائحة إجراءات أعمالهم التي انطلقت بداية هذا العام 2018م.

وأشارت إلى تطبيق غرامة قدرها 50 ألف ريال على الأكثر لكل من يعوق موظف الهيئة عن أداء مهامه التي يتطلبها نظام الضريبة، مناشدة المستهلكين بالإبلاغ عن المخالفات الخاصة بالضريبة من خلال مركز الاتصال التابع لها على الرقم 19993.