بالفيديو.. متظاهري إيران يرشقون قوات الحرس الثوري بالحجارة

طهران(صدى):

يواصل المتظاهرون الإيرانيون احتجاجاتهم ضد النظام الحاكم، في ثورة شعبية تطالب برحيل حسن روحاني ونظام ” الملالي ” لليوم الثامن على التوالي.

ويستمر المتظاهرون بالهتاف ضد النظام الإيراني مطالبين بإسقاطه من أمام جامعة طهران، حيث يتجمع الآلاف أمام الجامعة من جميع أطياف الشعب.

كما يرشق المتظاهرون قوات الحرس الثوري بالحجارة، معبرين عن عدم راضهم على ممارسات النظام وحكومته التي واجهت المتظهرين بالرصاص الحي وشنت حملات اعتقال واسعة لقمع المتظاهرين.

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