” هايلي ” تحتفل بالدول الداعمة لقرار ترامب حول القدس في سهرة خاصة

واشنطن(صدى):

احتفلت سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، أمس الأربعاء، بممثلي الدول التي دعمت واشنطن خلال تصويت إدانة قرر ترامب بشأن القدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة ديسمبر الماضي.

ونشرت ” هايلي ” على ” تويتر ” صور من الاحتفال الذي تم تنظيمه في نيويورك تحت عنوان ” سهرة استثنائية للأصدقاء “، قائله ” من السهل على الأصدقاء أن يلتقوا في الأوقات الجيدة، لكن الأصدقاء الذين كانوا معنا في الأوقات الصعبة لن ننساهم أبدًا، شكرا لـ 64 دولة صوتت ضد القرار، أو امتنعت عن التصويت، أو تغيبت عن جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة “.

وكانت 64 دولة دعمت موقف الولايات المتحدة حول إعلان القدس عاصمة لإسرائيل من خلال تأييد القرار أو الامتناع عن التصويت خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أدانت خلالها القرار بعد 4 أيام من استخدام واشنطن حق النقض في مجلس الأمن الدولي لمنع تبني قرار في هذا الشأن.