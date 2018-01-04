البيت الأبيض: سترون دعما كبيرا للشعب الإيراني في الوقت المناسب

واشنطن(صدى):

أكدت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن أمريكا تقف مع شعب إيران، في مطالبته بالحرية، مشيرة إلى وجود مخاوف من النظام الإيراني، كما يتخوف المواطنين الذين يحتجون على الاقتصاد والفساد وتمويل إيران للإرهابيين الأجانب.

وأعلنت تأييدها لحق الشعب الإيراني في حرية التعبير، مطالبة النظام باستخدام ضبط النفس، مؤكدة أن إيران هي الدولة الراعية الرئيسية للإرهاب فى العالم.

كما أشارت إلى أن رؤية شعب إيران يطالب بالتغيير في بلدهم، يجب أن يلقى دعم كل أمريكي محب للحرية وكل من يحب الحرية في جميع أنحاء العالم.

وقالت إن الشعب الأمريكي يقف بجانب الشعب الإيراني، قائلة:” إذا كانوا سيواصلون إظهار شجاعة قناعاتهم والوصول إلى مستقبل حر وديمقراطي واحتضانه، فإن أمريكا والعالم سيكونان معهم “.

وصرَحت :” الاحترام للشعب الإيراني في محاولته استرجاع حكومته الفاسدة. سترون دعما كبيرا من الولايات المتحدة في الوقت المناسب “.