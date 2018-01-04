أبل تقرر الاستغناء عن شاشات سامسونج

واشنطن(صدى):

قررت الشركة الأمريكية أبل الاستغناء عن شاشات أوليد التي تشتريها من الشركة الكورية الجنوبية سامسونج ،على أن تستبدلها بشاشات من شركة Lg المنافسة .

وتعزم أبل على البدء في استخدام شاشات lG ، في هاتفها المنتظر IPHONE X PLUS .

وتتفاوض شركة LG مع أبل لزيادة توريد كميات إضافية من الشاشات، ومن المقرر أن تطلق أبل هاتفي بشاشتين الأول 5.8 بوصة، والثاني 6.5 بوصة، ما يجعل شركة LG تقدم ما يزيد عن 15 مليون شاشة عرض للنموذج الثاني

يذكر أن LG ، وسامسونج قد رفعوا دعاوي قضائية ضد بعضهما عدة مرات .