أمير جازان بالنيابة يطلع على الخدمات الإلكترونية للدفاع المدني

تركي السالم(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة, في مكتبه بالإمارة اليوم, ،مدير عام إدارة الدفاع المدني بالمنطقة العميد علي بن محمد وهاس, وعدد من منسوبي الإدارة.

واستمع سمو أمير منطقة جازان بالنيابة، لشرح مفصل من مدير عام الدفاع المدني حول الخدمات الإلكترونية التي تم تدشينها مؤخراً من قبل سمو وزير الداخلية ومنها برنامج ” سلامة المرحلة الثانية فزعه , سلامتي ” والخدمات المقدمة من خلالها بما يسهم في تيسير وتسريع الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص اللازمة لفتح المحلات التجارية والبلاغ عن الحرائق ومخالفات وغيرها من الخدمات.

وأعرب سموه عن سعادته بما استمع إليه حول الخدمات التي يقدمها الدفاع المدني, منوهاً بجهود وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم سعياً لنشر الوعي ومفاهيم السلامة العامة وتقديم كل ما يحتاجون إليه من خدمات.

من جانبه عبر مدير الدفاع المدني بجازان عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة جازان بالنيابة وما استمع إليه من توجيهات.