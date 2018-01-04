” شيرين عبادي ” تحث الإيرانيين على البقاء في الشوارع

طهران(صدى):

دعت المحامية شيرين عبادي، المدافعة عن حقوق الإنسان والحاصلة على جائزة نوبل للسلام، الشعب الإيراني على مواصلة العصيان المدني والاحتجاجات ضد النظام الإيراني.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، قالت عبادي ” يجب على الإيرانيين أن يبقوا في الشوارع وإن الدستور يعطيهم الحق في الاحتجاج “.

وأضافت : “إذا كانت الحكومة لم تستمع لكلامكم على مدى 38 عاما فقد جاء دوركم في تجاهل ما تقوله لكم الحكومة الآن”.

كما حثت عبادي الإيرانيين إلى التوقف عن دفع فواتير المياه والغاز والكهرباء والضرائب وإلى سحب الأرصدة من البنوك الحكومية، بهدف الضغط اقتصاديا على الحكومة.