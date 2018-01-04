وفد الهيئة السعودية للمهندسين يزور جازان للصناعات الأساسية والتحويلة

تركي السالم(صدى):

قام رئيس فرع الهيئة السعودية للمهندسين بجازان المهندس عمر بن حيدر الشيخ وعدد من منسوبي الفرع مساء أمس بزيارة لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلة.

وشملت الزيارة مشروع مصفاة جازان وعدد من المواقع بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلة, حيث التقى الوفد ،مدير التطوير بشركة أرامكو السعودية المهندس عبداللطيف العبدالهادي, واستمعوا لشرح عن المصفاة ومجمع الغاز ومحطة توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والميناء والمرافق الأخرى, وسير العمل المتسارع في مشروع المصفاة المتوقع البدء في تشغيله خلال العام الحالي 2018م.

كما جرى بحث الموضوعات التي تهم عمل الهيئة السعودية للمهندسين وسبل التعاون مه مصفاة جازان وغيرها من الجهات والشركات العاملة بمدينة جيزان للصناعات الأساسية والتحويلة.