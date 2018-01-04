بعد تطبيقها بأيام.. مطعم يستغل القيمة المضافة ويرفع الأسعار بمكة

نايف السالم(صدى):

تقدم أحد المواطنين بشكوى حول استغلال المطاعم لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع الأسعار دون القيد في السجل الضريبي، متجاهلين الأنظمة والقوانين بسبب الجشع.

وقال المواطن إنه فوجيء، مساء أمس، بأن سعر كبسة الدجاج في مطعم بالعزيزية الجنوبية بالعاصمة المقدسة ارتفع إلى 28 ريال من 26 ريال، مؤكدًا أنه عند سؤال العامل عن الزيادة قال إن جميع المطاعم رعت الأسعار بسبب الضريبة، وعندما طالب بالرقم الضريبي أكد العامل أنه لا يملك سجل ضريبي قائلًا ” هذا هو الموجود إن رغبت أو انصرف “.

واستجابت وزارة التجارة لبلاغ المواطن، حيث بعثت رسالة تفيد بأنه تم تنفيذ البلاغ والوقوف على المنشأة واتخاذ الإجراء النظامي، مؤكده أنه عند المرور على المطعم وجدت أنه لا يزال يبيع بالسعر المرتفع، وهو ما يدل على عدم الالتزام بالتسعيرة الأساسية قبل رفع القيمة المضافة.