الإنذار المبكر يصدر عدة تنبيهات على مناطق جازان والباحة وعسير

تركي السالم(صدى):

أعلن النظام الآلي للإنذار المبكر، إنذارا عن منطقة جازان، موضحا وجود تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

أما عن منطقة الباحة، هناك تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية .

وتنبيه أخر على منطقة عسير، حيث تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بسب الغبار.

وعن منطقة الطائف، هناك تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية.

ونبه الإنذار على منطقة قنفذة بوجود تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بسب الغبار.