الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف قوات الأمن الخاصة

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت قوات الأمن الخاصة فتح باب التقديم على الوظائف المتاحة في قوات الأمن الخاصة وهي : رتبة وكيل رقيب أمن للحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة، و عريف أمن لخريجي الدبلومات التي مدتها سنتان بعد الثانوية العامة، وجنود أمن لحاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة.

وأعلنت الشروط للتقديم بهذه الوظائف كالتالي:

1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

2-أن لا يقل عمره عن 17 سنة ولا يزيد عن 30 سنة

3- لا يقل طوله عن 170 سم

4-أن لا يكون له خدمة سابقة في أي جهة حكومية

5-يكون لائق طبيا وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

6-أن لا يكون متزوج من امرأة غير سعودية

7- حسن السيرة والسلوك وليست محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف.

وأوضحت أن التقديم سيكون من خلال الرابط المرفق لبوابة أبشر للتوظيف الإلكتروني، وسيتم الإعلان عن أسماء المقبولين على موقع وزارة الداخلية حتى يتم استكمال الفحوصات الطبية والمقابلات الشخصية .

وأشار إلى مستندات القبول المبدئي على النحو التالي:

نسخة من الشهادة الدراسية والدورات الحاصل عليها

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية

نسخة من دفتر العائلة

نسخة من نموذج طلب التقديم عبر الإنترنت

وأوضحت أنه سيتم معرفة نتيجة القبول المبدئي أو النهائي من خلال بوابة التوظيف وإرسال رسالة sms .