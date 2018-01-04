أسباب تؤكد أن المرأة الممتلئة أكثر جاذبية
ينجذب الرجال الى النساء الفاتنات والممتلئات الجسم أكثر من الفتيات النحيفات جداً. اكتشفوا الأسباب المختلفة التي تجعل النساء الممتلئات أكثر جاذبية.
1- النساء الممتلئات يعرفن أن يعشن حياتهن
بعكس النساء النحيفات، المهووسات غالباً بالريجيم من كل نوع، النساء الممتلئات يعرفن كيف يستفدن من الحياة. لا يمضين عمرهن في تطبيق ريجيم مخيف ليحصلن على قامة برشاقة النحلة، أو ليشبهن عارضات الأزياء. يعشقن ملذات الحياة الصغيرة ويعرفن كيف يستفدن منها.
2- العالم تغير لصالح النساء الممتلئات
في الماضي، كانت النحافة هي المعيار… الإثبات على هذا أنه لم يكن هناك إلا فتيات نحيفات على التلفزيون ومنصات عرض الأزياء. لكن المعايير تغيرت اليوم، أصبحت عارضات الأزياء الهزيلات جداً ممنوعات تقريباً، وتم استبدالهن بالفتيات الممتلئات اللواتي بدأن يغزون شركات الإعلانات وحتى يغزون عالم الأعمال.
3- الرجال يفضلون النساء الممتلئات
الانحناءات الجميلة السخية للمرأة هي شيء جذاب جداً، يقدّر الرجال هذه الانحناءات وهي تأسر انتباههم. الأجزاء البارزة من الجسم مثل الثديين والمؤخرة والفخذين، هي الأجزاء التي تفتن الرجال. الاستدارات النسائية، استناداً إلى دراسة قامت بها جامعة تكساس، تؤثر كالمخدرات على الدماغ الذكوري.
4- الاستدارات النسائية = أنوثة
امرأة فاتنة مع استدارات جميلة، هي الرمز الحقيقي للأنوثة. مع وركين، مؤخرة وانحناءة صدر مرسوم جيداً، المرأة التي تمتلك هذه المواصفات الساحرة تبدو أكثر إثارة من كل النساء الأخريات.
كان زمان[ عدد التعليقات: 2244 ] نشر منذ 1 ساعة
بصراحة صادقين …
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11746 ] نشر منذ 1 ساعة
اي بس اللي في الصورة سمينه اوفر 😥
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22786 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه كذابين لان لكل انسان تفكيره
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6726 ] نشر منذ 1 ساعة
فيه سمنه تسد النفس وفيها العكس نحافه تغث 😁😂 الوسط حلو صحيح اللي بالصوره مره ممتلئه😁☺
ابو راكان[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 1 ساعة
صدقو في الوسط والحبة ذي هي السر والدفا
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11746 ] نشر منذ 51 دقيقة
هالدراسه راح ترفع الروح المعنويه عند السمينات😂😂
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2686 ] نشر منذ 48 دقيقة
شكلها في الصورة تقول تريلا 16 كفر
النحيفة والمتوسطة ازين 😁😂
وكذلك الرجل انصح بالمشي الرياضة
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22786 ] نشر منذ 42 دقيقة
وربي اعرف متينات فيهن سعة صدر وطولة بال وصبر والبسمه تفارقها ولا تشكي وسريعات وبعضهن عكس تماما بس الي فينه دقه عجيبه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22786 ] نشر منذ 39 دقيقة
خير الامور الوسط بس تروا فيه رجال يدورون المتينه والعكس
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2686 ] نشر منذ 32 دقيقة
محرومه شكلك متينه
هههههههههههههههههههههههه امزح والله😂😂
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11746 ] نشر منذ 22 دقيقة
صادقه المحرومه
مابعد الوسط 😊
بس الاهم من ذلك المحافظه
مو بعد الزواج تصير كائن غريب مترامي الاطراف 😁
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6726 ] نشر منذ 21 دقيقة
مزاجهم متقلب ومتناقض ياالفارسه❤😁نبي نحيفه واحيان متينه☺😁 رضا الناس غاية لا تُدرك، ورضا الله غاية لا تُترك، فاترك ما لا يُدرك، وادرك ما لا يُترك
بنت النور[ عدد التعليقات: 604 ] نشر منذ 14 دقيقة
الحمدلله على العافيه وين ذي وين الإمتلاء هاذي حبتين وتصير سمينه وخير الامور الوسط ☺️المهم ما علينا كلا ماعنده اقتناع اللي معه سمينه يدور على النحيفه واللي عنده نحيفه يدور على السمينه معناه الدراسه مشكوك فيها ونعيد الحمدلله على العافيه❤️