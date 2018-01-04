” إيفانكا ترامب ” تعقد صفقة للترشح للرئاسة الأمريكية

واشنطن(صدى):

نشرت صحيفة ” الجارديان ” البريطانية ومجلة ” نيويوركر ” الأمريكية، مقتطفات من كتاب بعنوان ” نيران وصخب: داخل البيت الأبيض لترامب “، للكاتب مايكل وولف، الذي سينشر الأسبوع المقبل.

وبحسب الكتاب، عقدت إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر صفقة حول من منهما سيترشح للرئاسة، إذ يقول وولف: ” لن تكون هيلاري كلينتون أول رئيسة، بل إيفانكا ترامب “.

وذكر الكتاب أن ستيف بانون، مستشار ترامب السابق، الذي طرد من البيت الأبيض، يتعامل على أنه مرشح مقبل للرئاسة أيضا.