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” إيفانكا ترامب ” تعقد صفقة للترشح للرئاسة الأمريكية

” إيفانكا ترامب ” تعقد صفقة للترشح للرئاسة الأمريكية
واشنطن(صدى):

نشرت صحيفة ” الجارديان ” البريطانية ومجلة ” نيويوركر ” الأمريكية، مقتطفات من كتاب بعنوان ” نيران وصخب: داخل البيت الأبيض لترامب “، للكاتب مايكل وولف، الذي سينشر الأسبوع المقبل.

وبحسب الكتاب، عقدت إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر صفقة حول من منهما سيترشح للرئاسة، إذ يقول وولف: ” لن تكون هيلاري كلينتون أول رئيسة، بل إيفانكا ترامب “.

وذكر الكتاب أن ستيف بانون، مستشار ترامب السابق، الذي طرد من البيت الأبيض، يتعامل على أنه مرشح مقبل للرئاسة أيضا.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1468 ] نشر منذ 2 ساعتين

أول صوت ✋😂

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