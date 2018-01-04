بالصور.. 119 خريجا من برنامج التأهيل المهني بالمعهد الصناعي الثانوي المطور بمكة

سعيد العجل(صدى):

رعى مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسة حفل تخرج 119 متدرباً بالمعهد الصناعي الثانوي المطور بمكة المكرمة والمقام في المعهد اليوم الخميس 17 / 4 / 1439 هـ من طلاب برنامج التأهيل المهني الذين تم تدريبهم في المعهد الصناعي الثانوي بالعاصمة المقدسة يمثلون مبادرة تعليم وعلم التي تبنتها إدارة التعليم بمكة المكرمة ممثلة في إدارة الإرشاد والتوجيه .

وحضر الاحتفال مدير إدارة الإرشاد والتوجيه بتعليم مكة الأستاذ سليمان الفيفي ومدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم مكة الدكتور فهد الزهراني ومدير وحدة الارشاد التعليمي والمهني ومشرف التوجيه والارشاد بتعليم مكة الاستاذ عبدالرحمن الزهراني وعميد كلية التقنية بمكة عبدالله الغامدي ومدير المعهد المهني بمكة سفر الغامدي وممثلي الشركات والجهات المعتاونة مع المعهد الصناعي الثانوي .





وافتتح الحفل بالقرآن الكريم فمسيرة الخريجين ؛ تلاها كلمة لمدير عام التدريب المهني والتقني بمنطقة مكة فيصل كدسة أثنى فيها على التعاون القائم بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال المعاهد والكليات التي يتدرب فيها الطلاب والتي تكسبهم المهارات العلمية في عدد من المهن ضمن الشراكة بين الإدارتين، وشكر في كلمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد التي تشرف على البرنامج بتوجيه من المدير العام.



تلاها كلمة للطلاب المتخرجين.

وقد عبر مدير الإرشاد والتوجيه بتعليم مكة الأستاذ سليمان الفيفي عن شكره لمدير عام التدريب المهني والتقني ولعميد الكلية التقنية بمكة ومدير المعهد المهني بمكة ولجميع العاملين بالمعهد مؤكداً على أهمية البرامج التأهيلية التي يقدمها المعهد والاستفادة منها, والخروج إلى المجتمع نافعين ومنتجين, مثمناً ما يقدمه المعهد الصناعي بأبها من برامج لنزلاء السجون بالمنطقة.



عقب ذلك تم توزيع الشهادات على الطلاب الخريجين وتكريم المدربين والحهات المشاركة والداعم لبرامج المعهد الثانوي الصناعي بمكة .