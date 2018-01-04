بالفيديو.. باسيجي تابع لـ ” الملالي ” يهدد المتظاهرين برش المواد الحمضية على وجوههم
في ظل استمرار المظاهرات في إيران ضد النظام الإيراني وانتهاكاته، تستمر أذرع النظام في مماراستها القمعية ضد ثورة الشعب؛ في محاولات فاشلة لاخمادها.
ومن بين أذرع النظام الإيراني التني تنفذ المهام ” القذرة ” ما يعرف بقوات الباسيج التي لا تمانع استخدام كافة الوسائل لكتl أفواه المتظاهرين في الشوارع الإيرانية، والتي تأسست بأمر من روح الله الخميني، في عام 1979.
وفي هذا السياق تداول نشطاء فيديو، يظهر من خلاله باسيجي، يهدد المتظاهرين برش ” المواد الحمضية ” على وجوههم، لتشويههم، وجاء ذلك عبر البث المباشر على موقع الصور والفيديوهات الشهير انستغرام.
باسيجي يهدد المتظاهرين برش المواد الحمضية على وجوههم عبر البث المباشر في الإنستغرام#مظاهرات_ايران pic.twitter.com/W998FCTiaJ
— قناة وصال (@Wesal_TV) January 4, 2018
علي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 32 دقيقة
انباء بدخول عدد كبير من شيعة ايران الى الاسلام (مذهب اهل السنة والجماعة) مع المظاهرات اللتي تجتاح ايران وكنت حجتهم انهم يريدون حفظ الشرف والمال من عبث الملالي واصحاب الحوزات
حتى قال بعضهم ان بناتنا صبحن مثل دورة المياه العمومية مفتوحة لمن شاء ان يقضي حاجته منهم
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2686 ] نشر منذ 21 دقيقة
يعني آخر العلاج الكي 😂😂😂