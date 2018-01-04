بالفيديو.. باسيجي تابع لـ ” الملالي ” يهدد المتظاهرين برش المواد الحمضية على وجوههم

طهران(صدى):

في ظل استمرار المظاهرات في إيران ضد النظام الإيراني وانتهاكاته، تستمر أذرع النظام في مماراستها القمعية ضد ثورة الشعب؛ في محاولات فاشلة لاخمادها.

ومن بين أذرع النظام الإيراني التني تنفذ المهام ” القذرة ” ما يعرف بقوات الباسيج التي لا تمانع استخدام كافة الوسائل لكتl أفواه المتظاهرين في الشوارع الإيرانية، والتي تأسست بأمر من روح الله الخميني، في عام 1979.

وفي هذا السياق تداول نشطاء فيديو، يظهر من خلاله باسيجي، يهدد المتظاهرين برش ” المواد الحمضية ” على وجوههم، لتشويههم، وجاء ذلك عبر البث المباشر على موقع الصور والفيديوهات الشهير انستغرام.