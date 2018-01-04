التجارة: سيتم إيقاع أقصى العقوباب على المتلاعبين بالأسعار
وجهت وزارة التجارة والاستثمار، خطاباً إلى مجلس الغرف السعودية، يشير إلى أنه سيتم إيقاع أقصى العقوبات على المتلاعبين بالأسعار، والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف.
وأشارن في الخطاب، إلى عدم التسامح أو التراخي أو التساهل في هذا الشأن المهم، وأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
وقالت الوزارة، إنه لوحظ في الآونة الأخيرة استغلال البعض والقيام برفع أسعار بعض السلع ” التموينية والاستهلاكية والضرورية ” غير المبرر، أو الامتناع عن البيع أو تخزين السلع.
الهواوي[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياسلام ويازين الكلام صحيح الكلام ببلاش بس الفعل عكس الكلام
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22786 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ياوزارة. التجاره. البانزين يتبع لكم والى لا
اذا يتبع لكم ليش التلاعب في بعض المحطات
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24912 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ليش التلاعب موجود
باالرغم من التحذيرات شديدات اللهجه
ولا تبون تشغلون الناس باالتلاعب باالأسعار
عن الموضوع الأساسي الي كسر
ظهورنا صح🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24912 ] نشر منذ 53 دقيقة
ع العموم ياشباب
كما وصلني محلات العثيم فجميع أنحاء المملكة
السعر الأولي ثابت وماتغير شي
على حسب ماوصلني
والي عنده علم أكيد يفيدنا🤔
abu ammar[ عدد التعليقات: 15094 ] نشر منذ 51 دقيقة
المشكله وصلت الى اصحاب البقاله الصغيره
يقول ان بضاعته فرض عليها ضريبة القيمة المضافه وبالتالي يفرضها على الزبون ولكن ما عنده ورقه من التجاره لان بقالة صغيره و لا يشمله النظام ولكن هو المسكين دفع لتاجر الكبير
طيب ايش نعمل معاه ؟
ana[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 دقائق
ما عليك منه اجلده بكف .. الموزعين ما يؤخذ عليهم ضرائب.. وصاحب البقاله اللي انه دفع ضريبه ابد اقوى كف وكلم التجاره يقفلونها على طول ..