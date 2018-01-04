شرطة مكة تكشف غموض ” جثة هدي الشام “.. وتؤكد: تعرض للطعن

نايف السالم(صدى):

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، الغموض حول الجثة المُلقاة بأحد المواقع بطريق هدي الشام قبل سابيع.

وأكد ” القرشي ” أن الجثة عائدة لإفريقي الجنسية يقيم بصورة غير نظامية، وقد تعرض للطعن بآلة حادة، لافتًا إلى أنه تم حصر الاشتباه بأحد الأشخاص من جنسيته الذي حاول الهرب خارج البلاد.

وأضاف أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهم بعد عمليات البحث المكثفة بالتنسيق المباشر مع جهات الضبط بشرطة منطقة الباحة، وتم إحالته إلى النيابة العامة.