ضبط 5 وافدين مخالفين يعملون في محل للذهب بجدة

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضبط 5 وافدين لمخالفتهم نظام العمل، من خلال عملهم في المهم المقصورة على المواطنين فقط بجدة.

وأوضحت الوزارة أن فرق التفتيش التابعة لها في جدة، ضبطت الـ5 وافدين يعملون في محل للذهب والمجوهرات، حيث تم إغلاق المحل من قبل مندوب أمانة جدة وحضور الرافد الأمني.

وناشدت الوزارة المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مخالفات نظام الإقامة والعمل عبر خدمة ” معًا للرصد ” على الموقع الإلكتروني التاليهنا ، أو من خلال هاتف خدمة العملاء الموحد 19911، إذ سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل.

يُذكر أن العمل في محلات الذهب والمجوهرات مقتصرة على المواطنين فقط، ولا يحق لأي وافد أجنبي ممارسة هذه المهنة داخل الممكلة.