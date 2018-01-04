بالصور.. مخلوقات بحرية مرعبة تثير ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي

متابعات(صدى):

أثار الصياد الروسي ” فيدورستوف ” ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي عقب نشره صور مرعبة لمخلوقات بحرية تم استخراجها من أعماق المحيط .

وتتنقل سفينة الصيد التي يعمل ” فيدورستوف ” على متنها بشكل منتظم ضمن المسطحات المائية للمحيط المتجمد الشمالي حيث توجد العديد من الأسماك التي يطلق عليها الصيادون اسم الوحوش.

ومنذ عام 2016 بدأ الصياد بنشر صور الأسماك الغريبة والتي غالبا ما يجدها عالقة في شباك الصيد، الأمر الذي أكسبه قاعدة واسعه من المتابعين.

وقليلة من المخلوقات الغريبة يمكن وصفها بأنها جميلة، أما الغالبية فيغلب عليها الشكل المفزع والذي لا يتخيل أحد بأنها مخلوقات طبيعية تعيش في أعماق المحيط.

واحدة من صور الأسماك التي أسماها ” ستوف ” بـ ” شيطان البحر الملتحي ” بدت وكأنها من مخلوقات فيلم الخيال العلمي sci-fi كما بدا واحد آخر من الوحش وكأنه ” تنين بحر ” مع مقلتين صفراوين تثير رعب من ينظر إليها.