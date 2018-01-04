” هيئة الإعلام ” تناقش آلية التصنيف العمري للألعاب الترفيهية في المولات

عادل الحربي(صدى):

عقدت هيئة الإعلام المرئي والمسموع , ورشة عمل مع ممثلي شركات الألعاب الترفيهية ومديري الصالات الترفيهية بالمملكة, بحضور مدير الإدار ة العامة للمصنفات إبراهيم العجلان، وذلك في مبنى الهيئة بالرياض .

وتناولت الورشة مؤخراً،أهم نشاطات الهيئة وأبرز أعمالها ودورها في أهمية تطبيق مشروع التصنيف الخاص للألعاب الترفيهية, إضافة إلى المحتوى المناسب لكل فئة عمرية واقتراح فئات عمرية مناسبة لجميع شرائح المجتمع, كما ناقش الاجتماع الآلية المقترحة للخطة التنفيذية لإطلاق مشروع التصنيف العمري للألعاب الترفيه ممثلة في الإدارة العامة للمصنفات من خلال تصنيف عمري موحد للألعاب الترفيه في المولات.

وأكد معالي رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع رضا بن محمد الحيدر, أن مشروع تصنيف الألعاب الترفيهية يهدف إلى صياغة محتوى الألعاب الإلكترونية الترفيهية والمتواجدة في صالات الألعاب الترفيهية بشكل متناسب للفئة العمرية المحددة لكل فئة, مبيناً أن الهيئة تحرص بأن يكون المحتوى فيما لا يخالف تعاليم ديننا الحنيف, وكذلك العادات وتقاليد المجتمع السعودي مما يوفر للأسر بيئة ترفيهية مناسبة لأولادهم, وأن من أهم دعائم نجاح هذا المشروع تعاون الأسر بالتقيد بالتصنيفات العمرية المحددة لكل لعبة.

يذكر أن المشروع سيتم تدشينه في بداية شهر فبراير المقبل من العام الجاري, حيث سيشمل مبدئياً مدينة الرياض وباقي مدن المملكة خلال الفترة القادمة.