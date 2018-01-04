بالفيديو.. هل يمكن أن تزيد ضريبة القيمة المضافة مستقبلا؟.. الجدعان: يرد
أكد وزير المالية محمد الجدعان أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة اتفاقية خليجية، وأن دول مجلس التعاون من الممكن أن تتفق لاحقًا زيادتها أو تقليلها أو إلغائها.
جاء ذلك رداً على ما يثار حول إمكانية تعديل ضريبة القيمة المضافة 5% في المستقبل أم لا، خلال لقاء تلفزيوني أمس الأربعاء مع الإعلامي خالد مدخلي.
وأضاف الوزير أن دول مجلس التعاون من الممكن أن تتفق لاحقاً على زيادتها أو تقليلها أو إلغائها، لكن في الوقت الحالي لا يوجد تفكير في تغييرها.
https://twitter.com/mbc1/status/948645631584763905/video/1
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1958 ] نشر منذ 1 ساعة
ليس بالضرورة ماينطبق على دول مجلس التعاون ينطبق علينا
فعدد السكان عندنا اكثر والمساحة اكبر
كان زمان[ عدد التعليقات: 2244 ] نشر منذ 1 ساعة
تابعت اللقاء …. وللأسف
لم يستطيع أن يعطي إجابات واضحة .. كل الردود الدخول بالتفاصيل الدقيقة للأمور التي لا تهم المواطن
(( وكانت الإجابة الصريحة والواضحة والمباشرة هي أن الرواتب لن تعود بالهجري .. فقط ))
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2686 ] نشر منذ 53 دقيقة
لا يهم الراتب يرجع بالهجري
ولا عودة العلاوة السنويه
الأهم نعمة الأمن والامان
نعمة لا يعرف معنا ها إلا من فقدها
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 392 ] نشر منذ 45 دقيقة
يالربع خلكم زي العريف شليويح.. لما تقاعد انتقل للعيش بالبر مع حلاله وبراعينه يعبد ربه ويصلي فرضه ويقوم ليله… لا ضريبه ولا مخالفة ساهر ولا ايقاف خدمات ولا أزمة سكن ولا قيل وقال … حكمته بالحياة اصحاب القصور و الملايير وإن طالت بهم السنين ..خاتمتهم حفرة تحت التراب عفشهم فيها لبنة من طين
فهد الشمري[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ 33 دقيقة
لا تصدقونه كذاب مثل ما قال اول لا زيادة ولا اي شي الى في عام 2020م ولآن عام 2018 زادة المعيشة والضريبة وهب الناس أو فاجئهم
فهد الشمري[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ 32 دقيقة
لا تصدقونه كذاب مثل ما قال اول لا زيادة ولا اي شي الى في عام 2020م ولآن عام 2018 زادة المعيشة والضريبة وهق الناس أو فاجئهم
محمد؟؟؟؟؟[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 15 دقيقة
عذاب الرحيل اشهد انه عذبنــي
غرد وحلق فوق هاما ت السحب
كسر كل الحواج وتعدى العصامي
اشهدنه بالعالم كلها مالــــــه طب
شفته حجم عقول على كل العموم
وشفته جيش حب في كل الدروب
عبقري فلوس بكلامن كله رخيــص
دنيا مفتوح للي عندة قوى اسلوب
لو ابحث عن اوصافك مالها مثيل
اخر كلامي سلامي على كل الحباب
الكاتب[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 8 دقائق
ماعلاقة العلاوة السنوية بالأمن والامان؟؟
مايجي أمن وأمان وعلاوة سنويه؟؟
ماهذا المنطق الاعوج
اذا ضيقت ع الناس عيشتها فلن يكون هناك لا أمن ولا أمان
الكاتب[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 6 دقائق
واحد يرفع والثاني يكبس وبالاخير خامس ابتدائي ليلي