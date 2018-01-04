بالفيديو.. هل يمكن أن تزيد ضريبة القيمة المضافة مستقبلا؟.. الجدعان: يرد

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة اتفاقية خليجية، وأن دول مجلس التعاون من الممكن أن تتفق لاحقًا زيادتها أو تقليلها أو إلغائها.

جاء ذلك رداً على ما يثار حول إمكانية تعديل ضريبة القيمة المضافة 5% في المستقبل أم لا، خلال لقاء تلفزيوني أمس الأربعاء مع الإعلامي خالد مدخلي.

وأضاف الوزير أن دول مجلس التعاون من الممكن أن تتفق لاحقاً على زيادتها أو تقليلها أو إلغائها، لكن في الوقت الحالي لا يوجد تفكير في تغييرها.

https://twitter.com/mbc1/status/948645631584763905/video/1