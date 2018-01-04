فينغرلا يعترف بالتعادل أمام تشيلسي.. ويؤكد: في حالة فوزهم كنت سأنتحر

نواف السالم(صدى):

أشار الفرنسي أرسين فينغر، إلى أن في حالة فوز تشيلسي أمس، من خلال تسجيل هدف في الدقيقة 93، في شباك فريقه الارسنال، كان سينتنحر بالتأكيد.

وكان ” فينغر” أعترض على احتساب الحكم ركلة جزاء في اللقاء لحساب تشيلسي، حيث اعتبر أنها غير مستحقة، قائلًا: ” كان قرارًا سيئًا ولو اعتمدنا على قرار الحكم فكل لقاء قد يشهد 10 ضربات جزاء على لقطة مثلها “.

وحقق تشيلسي التعادل بركلة الجزاء بعد أن كان التقدم حليف الأرسنال، في مباراة شهدت منافسة ومهارات رائعة بين الفريقين، في إطار الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفي هذا السياق قال ” فينغر “: كان لقاًءا رائعًا وتعرضنا لقرار خاطئ ، شعرنا بالصدمة وكان بإمكننا خسارة اللقاء لكننا كنا أقوياء ذهنيًا وتمكنا من العودة.