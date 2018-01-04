زوجة تطلب الخلع بسبب مقالب زوجها المرعبة

القاهرة(صدى):

تقدمت زوجة مصرية، بطلب خلع من المحكمة؛ بسبب المقالب المرعبة التي ينفذها زوجها على سبيل المزاح.

وقالت الزوجة شيماء، للقاضي إن زوجها يهوى عمل المقالب المرعبة معتقداً أن هذا مزاح، ووصل به الأمر إلى أنه تسبب في شلل أمه.

يأتي هذا الطلب من الزوجة التي تبلغ من العمر 31 عاماً، بعد 4 سنوات من زواجها محمود الذي يبلغ 33 عاماً، أنجبا خلالها طفلهما عدنان.

وتحولت حياة الزوجين إلى خوف مستمر بسبب هذه المقالب التي بلغت ذروتها حين أصاب والدته بالشلل النصفي؛ وهو ما جعل الزوجة تعيش في رعب معه فطلبت الخلع.