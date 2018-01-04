زوجة تطلب الخلع بسبب مقالب زوجها المرعبة
تقدمت زوجة مصرية، بطلب خلع من المحكمة؛ بسبب المقالب المرعبة التي ينفذها زوجها على سبيل المزاح.
وقالت الزوجة شيماء، للقاضي إن زوجها يهوى عمل المقالب المرعبة معتقداً أن هذا مزاح، ووصل به الأمر إلى أنه تسبب في شلل أمه.
يأتي هذا الطلب من الزوجة التي تبلغ من العمر 31 عاماً، بعد 4 سنوات من زواجها محمود الذي يبلغ 33 عاماً، أنجبا خلالها طفلهما عدنان.
وتحولت حياة الزوجين إلى خوف مستمر بسبب هذه المقالب التي بلغت ذروتها حين أصاب والدته بالشلل النصفي؛ وهو ما جعل الزوجة تعيش في رعب معه فطلبت الخلع.
abu ammar[ عدد التعليقات: 15094 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا ساتر ايش هذا مجنون ؟
ابوباسم[ عدد التعليقات: 640 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههاي من دوّر المعذار لقاه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22786 ] نشر منذ 2 ساعتين
اشي لازاد عن حده انقلب ضده
بنت النور[ عدد التعليقات: 604 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههه لها حق وربي تخلعه وين السكينه والهدوء كله بس خوف وقلق ماهو صاحي ذا
معلمة[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماألومها
عديم الأحساس
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15823 ] نشر منذ 26 دقيقة
اووف وصلت للدرجه هاذي 😣
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24912 ] نشر منذ 26 دقيقة
هههههههههه ههههههههههه🤗
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6726 ] نشر منذ 4 دقائق
ههههه☺معقوله وش ذا المزح😈😁الله يعافي امه زين طرتي وخليتيه لا يحرولك خبيلان😁