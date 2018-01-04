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زوجة تطلب الخلع بسبب مقالب زوجها المرعبة

زوجة تطلب الخلع بسبب مقالب زوجها المرعبة
القاهرة(صدى):

تقدمت زوجة مصرية، بطلب خلع من المحكمة؛ بسبب المقالب المرعبة التي ينفذها زوجها على سبيل المزاح.

وقالت الزوجة شيماء، للقاضي إن زوجها يهوى عمل المقالب المرعبة معتقداً أن هذا مزاح، ووصل به الأمر إلى أنه تسبب في شلل أمه.

يأتي هذا الطلب من الزوجة التي تبلغ من العمر 31 عاماً، بعد 4 سنوات من زواجها محمود الذي يبلغ 33 عاماً، أنجبا خلالها طفلهما عدنان.

وتحولت حياة الزوجين إلى خوف مستمر بسبب هذه المقالب التي بلغت ذروتها حين أصاب والدته بالشلل النصفي؛ وهو ما جعل الزوجة تعيش في رعب معه فطلبت الخلع.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15094 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا ساتر ايش هذا مجنون ؟

[ عدد التعليقات: 640 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههاي من دوّر المعذار لقاه

[ عدد التعليقات: 604 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههه لها حق وربي تخلعه وين السكينه والهدوء كله بس خوف وقلق ماهو صاحي ذا

[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماألومها
عديم الأحساس

[ عدد التعليقات: 15823 ] نشر منذ 26 دقيقة

اووف وصلت للدرجه هاذي 😣

[ عدد التعليقات: 6726 ] نشر منذ 4 دقائق

ههههه☺معقوله وش ذا المزح😈😁الله يعافي امه زين طرتي وخليتيه لا يحرولك خبيلان😁

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