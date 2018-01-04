” العمل ” تلزم إصدار بطاقات مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية

حمود العنزي(صدى):

ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صاحب العمل بإصدار بطاقات مسبقة الدفع للرواتب للعامل أو العاملة المنزلية، وبعدها توثيق عقد التوظيف إلكترونيا عبر موقع ” مساند ” وتحديد الأجر الشهري للعامل.

وبدأ تطبيق النظام من 9 ديسمبر 2017 ولمدة 6 أشهر، على أن يتم تطبيق العقوبات على من لم يلتزم بالتصحيح.