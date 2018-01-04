” العمل ” تلزم إصدار بطاقات مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية
ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صاحب العمل بإصدار بطاقات مسبقة الدفع للرواتب للعامل أو العاملة المنزلية، وبعدها توثيق عقد التوظيف إلكترونيا عبر موقع ” مساند ” وتحديد الأجر الشهري للعامل.
وبدأ تطبيق النظام من 9 ديسمبر 2017 ولمدة 6 أشهر، على أن يتم تطبيق العقوبات على من لم يلتزم بالتصحيح.
abu ammar[ عدد التعليقات: 15094 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني هل كيف اصدرا بطاقه بنكيه للعامله والسائق ؟
صداوي[ عدد التعليقات: 1468 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما فهمنا 😂
abu ammar[ عدد التعليقات: 15094 ] نشر منذ 56 دقيقة
المشكله ان البنك ما يعرف عن الموضوع شي