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” العمل ” تلزم إصدار بطاقات مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية

” العمل ” تلزم إصدار بطاقات مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية
حمود العنزي(صدى):

ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صاحب العمل بإصدار بطاقات مسبقة الدفع للرواتب للعامل أو العاملة المنزلية، وبعدها توثيق عقد التوظيف إلكترونيا عبر موقع ” مساند ” وتحديد الأجر الشهري للعامل.

وبدأ تطبيق النظام من 9 ديسمبر 2017 ولمدة 6 أشهر، على أن يتم تطبيق العقوبات على من لم يلتزم بالتصحيح.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15094 ] نشر منذ 2 ساعتين

يعني هل كيف اصدرا بطاقه بنكيه للعامله والسائق ؟

[ عدد التعليقات: 1468 ] نشر منذ 2 ساعتين

ما فهمنا 😂

[ عدد التعليقات: 15094 ] نشر منذ 56 دقيقة

المشكله ان البنك ما يعرف عن الموضوع شي

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