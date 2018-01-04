إصدار الحكم السابع ضد ” العقاري ” لصالح 65 مواطنا

حمود العنزي(صدى):

أعلنت محكمة الرياض الإدارية، اليوم الخميس، الحكم السابع ضد الصندوق العقاري، لصالح 65 مواطنًا من متضرري الصندوق.

وقضت الدائرة الخامسة بمحكمة الرياض الإدارية بإلغاء قرار الصندوق إحالة المستفيدين إلى البنوك التجارية، وإلزامه بدفع قروض بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق، وفقًا للإجراءات المعمول بها سابقًا قبل تنظيم الدعم السكني، مع حق الصندوق في الاستئناف في مدة أقصاها شهر.

يُذكر أن هذا الحكم هو السابع ضد الصندوق بإلغاء ذات القرار ودفع قروض المواطنين من رأس ماله، حيث أصدر الحكم السادس في الدائرة الثالثة بمحكمة بريدة الإدارية لصالح 70 مواطنًا.