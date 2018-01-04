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جامعة المؤسس تعلن عن وظيفة شاغرة

جامعة المؤسس تعلن عن وظيفة شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة العقود والمشتريات بجامعة المؤسس عن توافر وظيفة شاغرة وهي، عامل خدمات، وتشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والتقديم من خلال المسابقة الوظيفية ووضعت الشروط التالية للتقديم على الوظيفة : أن يكون سعودي الجنسية يكون لائق طبيا، حسن السيرة والسلوك، أن لا يقل عمره عن 25 عاما، ولا يزيد عن 45 ، ويكون حاصل على شهادة الكفاءة المتوسطة .

وأكدت الإدارة أن التقديم متاح لمدة خمسة أيام من يوم الأحد 20/4/1439ه، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 12 ظهرا بمبنى الإدارة العامة بإدارة العقود والمشتريات.


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