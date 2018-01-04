جامعة المؤسس تعلن عن وظيفة شاغرة
كشفت إدارة العقود والمشتريات بجامعة المؤسس عن توافر وظيفة شاغرة وهي، عامل خدمات، وتشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والتقديم من خلال المسابقة الوظيفية ووضعت الشروط التالية للتقديم على الوظيفة : أن يكون سعودي الجنسية يكون لائق طبيا، حسن السيرة والسلوك، أن لا يقل عمره عن 25 عاما، ولا يزيد عن 45 ، ويكون حاصل على شهادة الكفاءة المتوسطة .
وأكدت الإدارة أن التقديم متاح لمدة خمسة أيام من يوم الأحد 20/4/1439ه، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 12 ظهرا بمبنى الإدارة العامة بإدارة العقود والمشتريات.
اترك تعليقاً